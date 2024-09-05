Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu olurken milli futbolcu için sarı lacivertlilere sürpriz takas teklifi geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
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05 Eylül 2024 08:08
Son güncelleme 05 Eylül 2024 08:13
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de bir bir yollarını ayırıyor.

Bu doğrultuda son olarak Miha Zajc, Luan Peres ve Rade Krunic ile yollar ayrılırken, Cengiz Ünder de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe'de milli futbolcu için Rus kulüplerinin ardı ön plana çıkıyor. Spartak Moskova'nın teklifi Cengiz tarafından reddedilirken şimdi de Krasnodar talip oldu. Rus basınına yansıyan haberlere göre Krasnodar Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye Aleksandr Chernikov ismini önerdi. Fenerbahçe ise bu teklife sıcak bakmadı.



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Ön libero bölgesinde görev yapan Aleksandr Chernikov'un piyasa değeri 5 milyon euro. 24 yaşındaki futbolcu Rus kulübünde bu sezon 10 maçta görev aldı. 

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