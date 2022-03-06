Fenerbahçe'den sezon başında Zorya Luhansk'a kiralık olarak giden ve devre arasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin yolunu tutan Allahyar Sayyadmanesh'de flaş gelişmeler yaşanıyor.



FORMAYI UNUTMUŞTU



Büyük umutlarla sezon sonuna kadar kiralanan Allahyar, 31 Ocak'ta Hull City'ye imza attıktan sonra 5 Şubat'ta Preston, 8 Şubat'ta ise Derby County maçlarında Hull City forması giydi. İranlı futbolcu bu iki maçın ardından oynanan Fulham ve Sheffield United karşılaşmalarında ise kadroda yer almamıştı.



SONRASINDA SAKATLIK DARBESİ



İranlı golcü, daha sonraki haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve toplam 5 lig maçını kaçırdı. Son hafta oynanan West Bromwich maçında sakatlık sonrası ilk kez sahaya çıkan Allahyar, 27 dakika oynadı.



BONSERVİSİNİ ALACAK



İngiliz basınında çıkan haberlerde; Allahyar'ın Hull City kariyerine çok iyi başlayamamasına karşın Championship ekibinin İranlı futbolcunun geleceğini parlak gördüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'den bonservisini alacağı belirtildi.



Fenerbahçe'den son 3 sezonda da kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor'da 11 maçta forma giyebilen ve 1 gol atmıştı. İranlı golcü, Ukrayna takımı Zorya Luhanks'ta ise 50 maça çıktı ve 15 gol atarken 7 kez de asist yaptı.



ACUN ILICALI, 'YENİ SALAH' DEMİŞTİ



Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha önce düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh transferine değinmiş ve İranlı forvet için "Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.



ŞOTA ARVELADZE İLE DÜŞÜŞ



Acun Ilıcalı ile ilk maçlarda çıkışa geçen Hull City, takımın başına Şota Arveladze'nin getirilmesinin ardından zor günlere girdi.



Şota yönetiminde toplamda 9 maça çıkan Hull City; 2 galibiyet, 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.





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