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Fenerbahçe'ye 90 milyon Euro'luk müjde!

Fenerbahçe Kulübü, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut GYO ile el sıkıştı.

calendar 24 Mayıs 2025 12:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye 90 milyon Euro'luk müjde!
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Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yapılan anlaşma gereği toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro (3.975 milyar TL) ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği borcunu tamamıyla kapatacak.

ÜLKER SPOR SALONU'NUN YANINDA

Fenerbahçe'nin Ataşehir'deki arazisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında yer alıyor.

Arazi, 2018 yılında Ülker Grubu'ndan Fenerbahçe'ye geçmişti.




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