Fenerbahçe'ye 90 milyon Euro'luk müjde!

Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yapılan anlaşma gereği toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro (3.975 milyar TL) ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği borcunu tamamıyla kapatacak.
ÜLKER SPOR SALONU'NUN YANINDA
Fenerbahçe'nin Ataşehir'deki arazisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında yer alıyor.
Arazi, 2018 yılında Ülker Grubu'ndan Fenerbahçe'ye geçmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yapılan anlaşma gereği toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro (3.975 milyar TL) ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği borcunu tamamıyla kapatacak.
ÜLKER SPOR SALONU'NUN YANINDA
Fenerbahçe'nin Ataşehir'deki arazisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında yer alıyor.
Arazi, 2018 yılında Ülker Grubu'ndan Fenerbahçe'ye geçmişti.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....