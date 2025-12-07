07 Aralık
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Uyuşturucu ile başı dertte

İkinci kez nitrojen oksit soluduğu görüntüleri ortaya çıkan Yves Bissouma için Tottenham inceleme başlatırken, İngiltere'de suç sayılan eylem nedeniyle oyuncu ağır cezayla karşı karşıya.

calendar 07 Aralık 2025 11:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Uyuşturucu ile başı dertte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adı Süper Lig ekipleri ile anılan Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın ikinci kez balondan güldürücü gaz soluduğu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ceza ile burun buruna geldi.
 
The Sun gazetesinin haberine göre Bissouma görüntülerinin 3 Kasım sabahının erken saatlerinde çekildiği bildirildi.
 
Bissouma'nın videoyu Londra'da bir partiye davet ettiği bir kadına gönderdiği aktarıldı. 
 
Tottenham, Sun gazetesine yaptığı açıklamada, kulübün son videoyu araştırdığını doğruladı. Kulüp sözcüsü, "Olayları araştırıyoruz ve bunu bir iç mesele olarak ele alacağız" dedi.
 
Birleşik Krallık'ta, 2023 yılından bu yana eğlence amaçlı nitrojen oksit bulundurmak suç sayılırken cezası ise iki yıl hapis. 
 
GEÇEN SEZON CEZA ALDI
 
Bissouma, geçen sezon başında Tottenham'da güldürücü gaz soluduğu gerekçesiyle ceza almıştı. Daha sonra Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, orta saha oyuncusunu bir maç kadro dışı bıraktı.
 
Bissouma'nın cezası, 'ciddi bir muhakeme eksikliği' nedeniyle özür dilemesine rağmen geçerli sayılmıştı.
 
Malili milli oyuncu, sezon başında idmanlara sürekli geç kalması nedeniyle teknik direktör Thomas Frank tarafından kadro dışı bırakılırken bu sezon forma şansı bulamadı.
 
29 yaşındaki Bissouma'nın adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılırken yaz transfer sezonunda da Malili oyuncu, iki Süper Lig ekibinin de kapısından dönmüştü.
 
Tottenham'ın, 2022'de Brighton'dan 25 milyon Sterlin'e transfer ettiği oyuncu için 10 milyon Sterlin'den fazla bonservis istemesi transferin önün tıkamıştı.
