Fenerbahçe, VAR uyarısıyla 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında VAR incelemesiyle İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, VAR uyarısıyla 10 kişi kaldı!
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29 Nisan 2023 19:56
Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

İlk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.

Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart gösterdi.

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