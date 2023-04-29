Fenerbahçe, VAR uyarısıyla 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
İlk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.
Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart gösterdi.
İlk yarının uzatma anlarında İrfan Can Kahveci, orta sahada Samuel Saiz'a müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.
Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek İrfan Can'a 45+5'te kırmızı kart gösterdi.
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