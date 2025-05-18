Fenerbahçe, üst üste 4. kez ikinci tamamladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu da ikinci sırada tamamlayacak.
Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Geçen sezon 99 puanla, 102 puanlı Galatasaray'ın 3 puan arkasında kalan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir tabloyla ikinci sırada kaldı.
Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Geçen sezon 99 puanla, 102 puanlı Galatasaray'ın 3 puan arkasında kalan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir tabloyla ikinci sırada kaldı.
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