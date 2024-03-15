Fenerbahçe, UEFA ve EuroLeague başkanlarını ağırladı!

Fenerbahçe yönetimi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ile UEFA ve EuroLegaue yetkililerini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladı.
Ali Koç'un davetlisi olarak stafa gelen Başkanlar, Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise arasında oynanan UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 turu rövanş maçını protokol tribünden izlediler.
Fenerbahçe başkanı Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga'ya Fenerbahçe forması, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan forma ve plaket takdim etti.
Ali Koç'un davetlisi olarak stafa gelen Başkanlar, Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise arasında oynanan UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 turu rövanş maçını protokol tribünden izlediler.
Fenerbahçe başkanı Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga'ya Fenerbahçe forması, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan forma ve plaket takdim etti.
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