Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.



Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.



- Kadroda rotasyon



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.



Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.



