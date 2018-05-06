Fenerbahçe tribünlerinden Moussa Sow'a sevgi seli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor karşısında, son maçtaki ilk 11'i bozmadı.Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 yenen ilk 11'i sahaya sürdü.Kalede Volkan Demirel'e görev veren Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado görev aldı.Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında sakatlığı bulunan Nabil Dirar, forma giyemedi.Geçen hafta Kasımpaşa maçında da adalesindeki sakatlık nedeniyle oynayamayan Dirar, bu karşılaşmada da takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.Ligde son 3 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.Taraftarlar, takımlarına maçtan önce şampiyonluk inançlarını göstermek için tezahüratlarda bulundu. Bursasporlu taraftarlar da deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor'da forma giyen eski futbolcuları Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.Fenerbahçe formasını 4,5 sezon giyen Sow, eski takımının taraftarlarından büyük destek gördü. Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Sow, tribünleri dolaşarak Fenerbahçeli taraftarları alkışladı.Sow, yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'e maça çıktı. Senegalli futbolcu son olarak Fenerbahçe formasıyla 27 Mayıs 2017'de oynanan Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nda yer almıştı.Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yaptı.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı başkent temsilcisi lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, "Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü." diye tempo tuttu.Bursaspor tribünleri de bu tezahürata ortak oldu.Fenerbahçe-Bursaspor maçını şehit jandarma binbaşı Ahmet Karaman'ın ailesi de izledi.Fenerbahçe Kulübünün davetlisi olarak Ülker Stadı'na gelen Karaman'ın ailesi karşılaşmayı locadan takip etti.