Fenerbahçe: 'Tarihe geçerek başardık'

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu geçerek THY EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.



Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli oyuncular açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçeli oyuncuların açıklamaları...



Tarık Biberovic: "Şu anda ne yaşadığımı anlayamıyorum. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Çok büyük karakter koyduk ve tarihte bir ilki başardık. Her maç neredeyse son topa kaldı. Konsantrasyonumuzu kaybetmekdik ve Final-Four'a yükseldik. Çok gururluyum."



Georgios Papagiannis: "Şu anda aklım bomboş, gerçekten bir şey düşünemiyorum. Kariyerimde ilk defa 5 maçlık bir seride oynadım ve kazandık. Çok mutluyum. Final-Four'dayız bunu başardık. İnanılmaz gururluyuz sezonun başından beri bunun için çalışıyorduk ve başardık. Bundan sonra iki maç daha var ve taraftarı gururlandırmak istiyoruz."



"TARİHE GEÇEREK BAŞARDIK"



Marko Guduric: "İnanılmaz gururluyuz. 2019 yılından sadece Melih ve Tarık kadroda. Geçen sezon 5. maçta kaybettik ama şimdi tarihe geçerek başardık. Kobe Bryant'ın dediği gibi, 'İş daha bitmedi.' İki önemli maç oynayacağız ve bunları da kazanmak istiyoruz. Bizi takım eforumuz buraya getirdi, kimse bireysel olarak iyi oynamadı ancak iyi takım olarak kazandık. Her yerde en büyük Fener."



Sertaç Şanlı: "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sakatlıklar oldu, eksikler oldu, ekstra olmaması gereken şeyler oldu ama Final-Four'a yükselmeyi başardık. Herkes kendini hazır tuttu, takımdaki herkes kendisini hazır tuttu. Maç içerisinde sakatlık yaşadım ama Papagiannis'i dinlendirmek için 3-5 dakikada oyuna girmeye çalıştım. Takım olarak yükselmeyi başardık."





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