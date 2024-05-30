Trabzonspor'dan Cham için 5 milyon euro

Trabzonspor'un gündemine giren yaklaşık iki ay önce giren ve o günden bu yana yoğun uğraş verilen Muhammed Cham transferinde temaslar iyice hız kazandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımda çok istiyor. Cham'ın hem 10 numarada hem de kanatlarda forma giymesi nedeniyle Avcı, Avusturyalı oyuncuyu çok yönlü olarak kullanmayı planlıyor
Muhammed Cham ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kateden ve anlaşma noktasına gelen Bordo-Mavili yönetim, oyuncunun kulübü Clermont'u ikna etmek adına da imkanları sonuna kadar zorluyor.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
İlk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Clermont, pazarlıklarda bu rakamı 7-8 milyon Euro seviyelerine çekti. Trabzonspor'un ise teklifini 5 milyon Euro'ya çekmek üzere olduğu öğrenildi.
Fransa'da Ligue 1'den düşen Clermont, Muhammed Cham alt ligde oynamadığı için oyuncuyu satmak zorunda gözüküyor. Fakat Avusturyalı yıldızın başka talipleri de olduğu için Clermont 'tok satıcı' durumunda. Yönetim, bir iki hafta içinde bu işe nokta koymak ve imzaları attırmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımda çok istiyor. Cham'ın hem 10 numarada hem de kanatlarda forma giymesi nedeniyle Avcı, Avusturyalı oyuncuyu çok yönlü olarak kullanmayı planlıyor
Muhammed Cham ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kateden ve anlaşma noktasına gelen Bordo-Mavili yönetim, oyuncunun kulübü Clermont'u ikna etmek adına da imkanları sonuna kadar zorluyor.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
İlk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Clermont, pazarlıklarda bu rakamı 7-8 milyon Euro seviyelerine çekti. Trabzonspor'un ise teklifini 5 milyon Euro'ya çekmek üzere olduğu öğrenildi.
Fransa'da Ligue 1'den düşen Clermont, Muhammed Cham alt ligde oynamadığı için oyuncuyu satmak zorunda gözüküyor. Fakat Avusturyalı yıldızın başka talipleri de olduğu için Clermont 'tok satıcı' durumunda. Yönetim, bir iki hafta içinde bu işe nokta koymak ve imzaları attırmak istiyor.
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