Beşiktaş'a tanıdık isim: Brad Friedel

Beşiktaş'ta yönetim, takımın başına sportif direktör olarak Galatasaray'ın 1995- 96 sezonunda kalesini koruyan Brad Friedel'i getirmeyi planlıyor.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı yöneticilerin bir süre önce sportif direktörlük pozisyonu için Friedel ile görüşme gerçekleştirdiği 53 yaşındaki ABD'li file bekçisinin bu teklifi kabul ettiği bildirildi.
REKOR KIRMIŞTI
Aktif kalecilik kariyerini 2015'te 44 yaşındayken noktalayan Friedel, Premier Lig'de 310 maça çıkarak bu alanda rekor kırmıştı.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı yöneticilerin bir süre önce sportif direktörlük pozisyonu için Friedel ile görüşme gerçekleştirdiği 53 yaşındaki ABD'li file bekçisinin bu teklifi kabul ettiği bildirildi.
REKOR KIRMIŞTI
Aktif kalecilik kariyerini 2015'te 44 yaşındayken noktalayan Friedel, Premier Lig'de 310 maça çıkarak bu alanda rekor kırmıştı.