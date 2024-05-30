Trabzonspor'da 8 milyon euro'luk karar

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, özellikle Arap Yarımadası'ndan takımların ilgilendiği Trezeguet için en az 8 milyon euro bonservis bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 8 milyon euro'luk karar
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30 Mayıs 2024 10:59
Trabzonspor'da şampiyonluğun ardından Aston Villa'dan transfer edilen ve bonservisine 4 milyon euyro ödenen Trezeguet, bu yaz takımdan ayrılabilir.

25 lig maçında 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen Mısırlı yıldıza özellikle Arap Yarımadası'ndan ilgi var.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Trezeguet'nin menajerinin de kısa zamanda Türkiye'ye geleceği ve Trabzonspor Yönetimi ile oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, Trezeguet'nin olası satışından minimum 8 milyon Euro gelir bekliyor.

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