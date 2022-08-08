Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Ümraniyespor ile oynanan sezonun ilk maçına yoğun ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi
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08 Ağustos 2022 22:36
Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

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