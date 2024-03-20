Fenerbahçe taraftarından Ataşehir'de olay pankart

THY EuroLeague'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarların tribünde açtığı pankart gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe taraftarından Ataşehir'de olay pankart
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20 Mart 2024 22:38
THY EuroLeague'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarların tribünde açtığı pankart gündem oldu.

"Biz tek siz hepiniz, 2 Nisan'da kongredeyiz." yazılı pankartı yayıncı kuruluşun kamera açısına yansıyacak şekilde açan Fenerbahçe taraftarları, futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi konusunda yapılacak genel kurulu işaret etti.



Fenerbahçe Spor Kulübü, olaylı geçen Trabzonspor maçının ardından 2 Nisan'da yapacağı olağanüstü genel kurulda takımın ligden çekilmesinin kongre üyelerinin oyuna sunulacağını açıklamıştı.
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