Fenerbahçe: "Sezonun manşeti TFF ile düşmanız"

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe: 'Sezonun manşeti TFF ile düşmanız'
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17 Aralık 2024 16:02
Son güncelleme 17 Aralık 2024 16:06
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'a yönelik, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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