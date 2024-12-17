Fenerbahçe: 'Sezonun manşeti TFF ile düşmanız'

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'a yönelik, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!
Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'a yönelik, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!