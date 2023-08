Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe , sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 18. dakikalarda Tadic ve Szymanski'nin asistlerinde Dzeko'dan geldi. Gaziantep'in tek golünü ise 45+5'te Arda Kızıldağ kaydetti.Fenerbahçe bu sonuçla sezona 3 puanla açarken Gaziantep FK ise puan şansını önümüzdeki haftalara taşıdı.Sarı lacivertliler ligde bir sonraki maçını 21 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor deplasmanında oynayacak. Gaziantep ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'iyle başladı.Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi ve Umut Nayir yer aldı.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 yendikleri ilk maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Luan Peres, geçen sezondan kalan kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Zajc, İrfan Can Kahveci ve King ise yedeğe çekildi.Kartal, Gaziantep FK karşısında bu oyuncuların yerine Djiku, Mert Hakan, Szymanski ve Kent'i ilk 11'de görevlendirdi.Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.Luan Peres kırmızı kart cezası nedeniyle, Serdar Aziz ve Emre Mor ise sakatlıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.Miguel Crespo ile Serdar Dursun ise teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Fred ile Cengiz Ünder, karşılaşmayı tribünden takip etti.İki futbolcu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Fred ile Cengiz'e alkışlarla ve tezahüratlarla karşılık verdi.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep FK, 190 gün sonra resmi maç oynadı.Kırmızı-siyahlı takım, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmiş ve 23. haftanın ardından oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti.Yeni sezonda tekrar lige dönen Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Erdal Güneş, Fenerbahçe karşısında Batuhan Şen, Salem M'Bakata, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Naoufel Khacef, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim, Lazar Markovic ve Max Gradel ilk 11'ini tercih etti.Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, maçın henüz 3. dakikasında Tadic'in asistinde golü bularak ligde sezona golle merhaba dedi.Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu.Golün ardından Fenerbahçe ikinci golü bulmak, Gaziantep ise eşitliği yakalamak için cesur bir futbol sergiledi. Karşılıklı top kayıplarının tempoyu artırdığı dakikalarda Fenerbahçe skoru yine Dzeko ile 2-0'a getirmeyi başardı.18. dakikada Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.İkinci golün ardından tempo normale dönerken arka arkaya gelen iki sarı kart sonrası Gaziantep'in önemli oyuncusu Maxim kırmızı kartla oyun dışında kaldı.23. dakikada Orta alanda İsmail Yüksek ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Maxim bu karara sinirlendi. Hakemin kararını alkışlayan Alexandru Maxim ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.Karşılaşmada ilk yarının sonlarına yaklaşılırken Fenerbahçe penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından pozisyon iptal edildi. Devamında konuk ekip duran topta golü bulmayı başardı.45+5'te Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş topla buluşan Arda Kızıldağ düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getiriyor.Bu golün ardından ilk yarı 2-1 tamamlandı.Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibi karşısında farkı artırma çabasına ikinci yarının başında girişti. 52. dakikada Ferdi'nin ortasında Max Gradel topa elle müdehale edince VAR kontrolü sonrası penaltı kararı verildi.Penaltıda topun başına Tadic geldi. Sırp oyuncunun vuruşu kaleci Batuhan'da kaldı.Fenerbahçe maçın son bölümlerine yaklaşırken Batshuayi'yi de oyuna alarak üçüncü golü bulmaya çalıştı. 80. dakikada ise iki gol kaydeden Dzeko bu kez direğe takılarak şanssızlık yaşadı.Tadic'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dzeko vuruşunu yaptı. Top yan direkten oyun alanına döndü. Kale sahası içinde Djiku tamamlamak istedi ancak top üstten dışarı çıktı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.45. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çevirdiği topa Djilobodji'nin elle temas ettiğini belirleyen maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.45+7. dakikada Oosterwolde'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu önünde bulan Tadic'in şutunda, Gradel çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.Maçtan dakikalar ikinci yarı birazdan...