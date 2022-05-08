Fenerbahçe, serisini 12 maça çıkardı

Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, serisini 12 maça çıkardı
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08 Mayıs 2022 21:53
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 6. dakikada Novak'ın golüyle öne geçti.

Sarı-lacivertliler, etkili ataklardan yararlanamazken, 31. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan kaydettiği golle durum 1-1 oldu. Kalan bölüm orta alan mücadelesine sahne olurken, takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 7 maçın ardından puan kaybederken, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

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