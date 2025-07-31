Fenerbahçe rekorunun peşinde: 40 milyon euro

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma eklenen isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.
Kadrosunu Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler, rekor bir bedel karşılığında satmaya Youssef En-Nesyri'yi satmaya hazırlanıyor.
35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Faslı golcü ile en yakından ilgilenen ekip Suudi kulübü Al-Hilal.
26 yaşındaki golcü için Al-Hilal, Fenerbahçe'ye 35 milyon euro değerinde resmi teklifte bulundu.
FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Jose Mourinho'nun kadro planlamasında bulunan En-Nesyri için Fenerbahçe'nin talebi 40 milyon euro.
Ali Koç yönetimi ve Al-Hilal arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik katkıda bulunmuştu.
Kadrosunu Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertliler, rekor bir bedel karşılığında satmaya Youssef En-Nesyri'yi satmaya hazırlanıyor.
35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Faslı golcü ile en yakından ilgilenen ekip Suudi kulübü Al-Hilal.
26 yaşındaki golcü için Al-Hilal, Fenerbahçe'ye 35 milyon euro değerinde resmi teklifte bulundu.
FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Jose Mourinho'nun kadro planlamasında bulunan En-Nesyri için Fenerbahçe'nin talebi 40 milyon euro.
Ali Koç yönetimi ve Al-Hilal arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik katkıda bulunmuştu.