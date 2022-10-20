Jorge Jesus'un önderliğindeki Fenerbahçe, maçların neredeyse her dakikasında rakipleri için tehdit oluşturuyor... Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de 28 golü olan Sarı-Lacivertliler, tüm 15 dakikalık zaman dilimlerinde rakiplerini avlamayı başardı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 ile 15. dakikalar arası 4, 16 ile 30. dakikalar arasında 5, 31 ve 45. dakikalar arası 3, 45+'larda da 3 gol atmayı başardı.



FENER REKOR PEŞİNDE



Fenerbahçe, 46 ile 60 arası 3, 61 ile 70. dakikalar arası 3, 76 ve 90 arası 3, 90+'larda ise 4 kez fileleri sarstı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Enner Valencia, ilk 9 maçta 10 golle takımının ve ligin en fazla gol atan oyuncusu konumunda... Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarılarda 15 gol bulurken skor olarak hiç geriye düşmedi. Tarihinde 103 gollü şampiyonluğu bulunan Sarı-Lacivertliler sezon sonunda bu rekoru geliştirmek istiyor.



90+'LARDA 1 GOLLERİ VAR



Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a baktığımız zaman ise 90+'larda sadece 1 kez gol sevinci yaşadıklarını görüyoruz. Beşiktaş, Süper Lig'de 10 maçta 19 gol atarken, Galatasaray 9 maçta 10, Trabzonspor ise 10 maçta 15 gol kaydetti.



