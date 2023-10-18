Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K'yı konuk etti.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşma başkent temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Ankara ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Olha Ovdiychuk kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, ligin 8. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Fatih Vatan Spor'a konuk olacak. Ligde 7'de 7 yapan Ankara temsilcisi ise liderliğe otururken, 8. haftada ALG Spor ile deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşma başkent temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Ankara ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Olha Ovdiychuk kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, ligin 8. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Fatih Vatan Spor'a konuk olacak. Ligde 7'de 7 yapan Ankara temsilcisi ise liderliğe otururken, 8. haftada ALG Spor ile deplasmanda oynayacak.