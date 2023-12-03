Fenerbahçe Parolapara'dan 10'da 10

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Parolapara'dan 10'da 10
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 17:14
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler, bu galibiyetle birlikte ligde 10'da 10 yaptı.
 Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Gunter, Ivanov, Eren Öztürk, Hoff, Enes Atlı, Can Koç (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmetcan Büyükgöz)

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Hasan Sıkar, İbrahim Kurt, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)

Setler: 19-25, 19-25, 20-25

Süre: 74 dakika (24, 28, 22)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery