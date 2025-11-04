04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Fenerbahçe orta sahasında Alvarez'den güçlü oyun

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Beşiktaş derbisinde orta alandaki performansıyla ön plana çıktı.

calendar 04 Kasım 2025 16:15
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı derbide Edson Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı.

İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı-lacivertlilere dinamizm kattı.

Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların %89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Alvarez, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan yıldız futbolcu, bir top uzaklaştırma ve bir de kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.


Beşiktaş'ın ikinci golünde hatası bulunsa da 90 dakikalık görüntüsüyle Fenerbahçe'nin oyundaki dengesini sağlayan isimlerin başında gelen Alvarez, derbi performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
