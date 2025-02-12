Fenerbahçe Opet'ten Bodrum deplasmanında 70 sayı fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Bodrum Basketbol'u 107-37 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Opet'ten Bodrum deplasmanında 70 sayı fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2025 19:14
Son güncelleme 12 Şubat 2025 23:14
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Bodrum Basketbol ile karşılaştı.

Bodrum Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 107-37 kazandı. 

Ligde 3 maç sonra kazanan Fenerbahçe Opet, bir sonraki hafta ÇBK Mersin'e konuk olacak. Bu sezon ilk 3 maçını kazandıktan sonra galibiyet yüzü görmeyen Bodrum Basketbol ise deplasmanda Melikgazi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
 Salon: Bodrum

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Aktaş

Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün 8, Azra Erçeli̇k 9, Eslem Güler 10, Azra Erçeli̇k, Elif Bati, Zehra Sıla Tunçdemir, Selin Tekin 7, Belçim Naz Şahinkanat 3, İdal Yavuz, Gökçe Gökcen, Ada Songül

Fenerbahçe Opet: Badiane 30, Milic 19, Olcay Turgut 3, Williams 10, Ayşe Yılmaz 11, Tilbe Şenyürek 9, Selen İrem Baş 8, Ece Erginay, İrem Erdik 6, Tuana Ayşegül Vural 7, Zeynep Naz Töremiş 4

1. periyot: 12-32

Devre: 25-56

3. periyot: 29-77





YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery