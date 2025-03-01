Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı farklı geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı konuk etti.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Lacivertliler 31 sayı farkla 98-67 kazandı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Metehan Alaçam
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Williams 30, Meesseman 17, Allemand 12, Charles 4, Ece Erginay 1, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut 12, İrem Erdik 2, Tilbe Şenyürek 2, Selen İrem Baş 3, Ayşe Yılmaz
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 15, Wallace 10, Nared 18, Serfa 15, Merve Arı, Merve Aygül 3, Elif Çayır, Sevgi Tonguç, İlayda Güner
1. Periyot: 31-22
Devre: 54-34
3. Periyot: 76-51
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Lacivertliler 31 sayı farkla 98-67 kazandı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Metehan Alaçam
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Williams 30, Meesseman 17, Allemand 12, Charles 4, Ece Erginay 1, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut 12, İrem Erdik 2, Tilbe Şenyürek 2, Selen İrem Baş 3, Ayşe Yılmaz
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 15, Wallace 10, Nared 18, Serfa 15, Merve Arı, Merve Aygül 3, Elif Çayır, Sevgi Tonguç, İlayda Güner
1. Periyot: 31-22
Devre: 54-34
3. Periyot: 76-51