Fenerbahçe Opet, deplasmanda Emlak Konut'a karşı kayıp

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i 73-70 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, deplasmanda Emlak Konut'a karşı kayıp
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25 Ocak 2025 16:57
Son güncelleme 25 Ocak 2025 17:20
Türkiye ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i 73-70 mağlup etti. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki 14 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. kez yenilmiş oldu. 
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Fatih Güler, Özkan Talo

Emlak Konut: Thomas 20, Sehernaz Çidal 6, Macaulay 4, Parks 20, Gueye 21, Gamze Takmaz 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 14, Meesseman 16, Allemand 11, Charles 15, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 2

1. Periyot: 17-22

Devre: 31-35

3. Periyot: 46-50

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