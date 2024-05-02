Fenerbahçe, O'Riley için masaya oturuyor

Fenerbahçe, yeni sezonda Celtic'in 23 yaşındaki yıldızı Matt O'Riley'i gündemine aldı. Kanarya kısa süre içinde İskoç ekibiyle masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, O'Riley için masaya oturuyor
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02 Mayıs 2024 10:09
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 10:11
Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya'nın gündemine gelen isim ise; Celtic'in 23 yaşındaki merkez orta sahası Matt O'Riley...

Scout ekibinin yönetime önerdiği bu isim bir süredir takip ediliyordu ve oyuncunun sergilediği performans sonrasında harekete geçme kararı alındı.

KISA SÜRE İÇİNDE MASAYA OTURULACAK

Fenerbahçe transfer komitesi, O'Riley için kısa süre içinde İskoç ekibiyle masaya oturacak.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

2022'de MK Dons'tan Celtic'e 1.8 milyon euroya gelen Danimarkalı oyuncu, İskoç ekibinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Şu anki piyasa değeri; 13 milyon euro... Celtic'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe'nin 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Bu sezon 44 maçta 14 gol atıp, 16 da asist yapan O'Riley, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero pozisyonunda da oynuyor.  

 
 

 

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