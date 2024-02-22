Fenerbahçe o alanda Avrupa'nın zirvesinde: Baskı kuruyor, fişi çekiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, bu sezon ön alanda yaptığı şok presle rakipsiz. Üçüncü bölgede 265 top kapıp, 58'ini şutla bitiren sarı-lacivertliler, tam 15 gol buldu. Majör liglerde yer alan 116 ekip arasında Avrupa'nın en iyi takımı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe o alanda Avrupa'nın zirvesinde: Baskı kuruyor, fişi çekiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 07:43
Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta (11G-4B) yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, sezon başından beri İsmail Kartal'ın 'ön alan baskısı' taktiğiyle rakiplerinin fişini çekiyor.

Şiddetli presle, mücadele ettiği ekibin pas kanallarını kilitleyen sarı-lacivertliler, bunun karşılığını da fazlasıyla alıyor. İkinci ve üçüncü alanda uyguladığı yoğun presin sonucunda 265 top kazanıp 58'sini şutla bitirmeyi başaran Kanarya, rakip ağları tam 15 kez havalandırdı. Bu istatistikte ligin açık ara en iyi ekibi durumunda bulunan İsmail Kartal'ın takımı, bu performansıyla Avrupa'da da adından söz ettirdi.

YANINA BİLE YAKLAŞAMADILAR

Fenerbahçe, 26 lig maçında 55 kez fileleri sarsarken ön alan presinden kaptığı toplardan attığı 15 golle majör ligler ve Süper Lig'in yer aldığı 116 ekip içinde Avrupa'nın en iyi takımı oldu. Kanarya, en yakın rakibine 7 gol fark atarken Süper Lig'den Kasımpaşa, La Liga temsilcisi Atletic Bilbao ve Bundesliga'dan Stuttgart (8) onu takip etti. Premier Lig ekibi Bournemouth, Newcastle United ile Brighton (7) ile Serie A'dan İnter (7) de gerisinde kalan diğer takımlar oldu.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery