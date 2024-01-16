Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve sahalara dönmeye hazırlanan Miha Zajc'ın Trabzonspor'a önerildiği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor'a!
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16 Ocak 2024 08:41
Yaklaşık 1.5 ay önce kasık fıtığı operasyonu geçiren Miha Zajc, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Sloven futbolcunun Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulması zor gözüküyor.

Öyle ki orta saha rotasyonuna yeni transfer Krunic de eklendi. Zajc'ın menajerinin takım arayışında olduğu iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a da önerildiği belirtildi.

Sezon başında adı Bordo-Mavili kulüple geçen Zajc konusunda Abdullah Avcı'nın raporuna ve elbette maliyet durumuna göre hareket edilecek.

Ancak Fırtına'nın orta saha noktasında daha öncelikli hedeflerinin bulunduğu da biliniyor.

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