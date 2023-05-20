Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres!

Fenerbahçe'nin sezon başı Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu.
Sakatlığının ardından hazır hale gelen ve Süper Lig'de ilk 11'deki ilk maçına 3-1 kazanılan Sivasspor maçında çıkan Peres, Trabzonspor karşılaşmasında ilkleri yaşadı.
Brezilyalı savunmacı, hem kariyerinde 7 yıl sonra hem de Kanarya'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtaki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Luan Peres, teknik heyetten de tam not aldı.
Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Gol atmayı uzun zamandır istiyordum. Sonunda bunu başardım. Umarım bu sezonu çok iyi bir şekilde kapatırız" ifadelerini kullandı.
Sakatlığının ardından hazır hale gelen ve Süper Lig'de ilk 11'deki ilk maçına 3-1 kazanılan Sivasspor maçında çıkan Peres, Trabzonspor karşılaşmasında ilkleri yaşadı.
Brezilyalı savunmacı, hem kariyerinde 7 yıl sonra hem de Kanarya'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtaki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Luan Peres, teknik heyetten de tam not aldı.
Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Gol atmayı uzun zamandır istiyordum. Sonunda bunu başardım. Umarım bu sezonu çok iyi bir şekilde kapatırız" ifadelerini kullandı.