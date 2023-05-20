Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres!

Fenerbahçe 'nin sezon başı Marsilya'dan transfer

ettiği Luan Peres

, sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu.



Sakatlığının ardından hazır hale gelen ve Süper Lig'de ilk 11'deki ilk maçına 3-1 kazanılan Sivasspor maçında çıkan Peres, Trabzonspor