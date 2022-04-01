Son 3 yıldır süren kadro yapılanmasına önümüzdeki sezon devam edecek Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi tamamen rafa kaldırıldı. Altyapı hamlesine ağırlık veren sarı-lacivertlilerde kadroya yapılacak takviye için de rota Avrupa'daki Türk oyunculara çevirdi.



Süper Lig takımlarının yüksek bedel istemesi nedeniyle, gurbetteki Türk oyuncular takip ediliyor. Bu doğrultuda kiralık ve/ veya sözleşmesi sona erecek bonservisi elinde oyunculara öncelik veriliyor.



GENÇ VE TECRÜBELİ



Fenerbahçe yönetiminin önceliği çok iyi bir forvet. Bu doğrultuda girişimler sürüyor. Diğer bölgeler için de Avrupa çapında iş yapan menajerler ile görüşülüyor.



Sassuolo forması giyen Mert Müldür (Sağ bek / 22) ve Kaan Ayhan'ın (Stoper / 27) yanı sıra Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen'den Eren Sami Dinkçi (Sağ açık / 20), Kanarya'nın listesinde ilk sıralarda.



AZ Alkmaar'dan Yusuf Barasi (Forvet / 19) ve Bayern Münih altyapısında forma giyen 16 yaşındaki merkez orta saha oyuncuları Kenan Yıldız ile Eyüp Aydın da takip ediliyor.





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