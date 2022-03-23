Fenerbahçe'nin müthiş ikilisi: Zajc - Crespo

Fenerbahçe doğruyu sezon sonu yaklaşırken buldu. Vitor Pereira sonrası göreve gelen İsmail Kartal günümüz futbolunun en kritik bölgesi olan orta sahada Miha Zajc- Miguel Crespo ikilisini birlikte oynattı. Sonucunu da fazlasıyla aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin müthiş ikilisi: Zajc - Crespo
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23 Mart 2022 11:24
Fenerbahçe doğruyu sezon sonu yaklaşırken buldu. Vitor Pereira sonrası göreve gelen İsmail Kartal günümüz futbolunun en kritik bölgesi olan orta sahada Miha Zajc- Miguel Crespo ikilisini birlikte oynattı. Sonucunu da fazlasıyla aldı.

Crespo tam bir atom karınca gibi. Nerede eksik varsa kapatıyor. Herkesin yardımına koşuyor. Ne yerden ne havadan rakiplere geçit veriyor. Aynı zamanda hücuma da katkısı büyük...

Miha Zajc da takımın pas organizatörü. Sarı-lacivertlilerin hücumlarını Sloven yıldız şekillendiriyor.

Böylece İrfan Can Kahveci, Mesut Özil veya Arda Güler, hangisi oynarsa oynasın onunla birlikte çok rahat ediyor.

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