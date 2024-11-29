Fenerbahçe'nin konuğu Olimpia Milano

THY EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.
EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
TIKLA VE BİLYONER'DE HEMEN OYNA
FENERBAHÇE'DE SON SURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 20 Kasım Çarşamba günü Virtus Segafredo Bologna'ya konuk oldu ve rakibini 82-86 ile geçti. Bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 21, Nigel Hayes-Davis 19, Bonzie Colson 18 sayı üretti.
Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 17 Kasım Pazar günü Anadolu Efes'i konuk ettiği mücadeleyi 86-72 kazanarak yedinci maçında altıncı galibiyetini aldı. Arturs Zagars 19, Nicolo Melli 14, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin IV takımla idmanlara başladı. Sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Devon Hall'un ise tedavileri sürüyor.
EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
TIKLA VE BİLYONER'DE HEMEN OYNA
FENERBAHÇE'DE SON SURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 20 Kasım Çarşamba günü Virtus Segafredo Bologna'ya konuk oldu ve rakibini 82-86 ile geçti. Bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 21, Nigel Hayes-Davis 19, Bonzie Colson 18 sayı üretti.
Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 17 Kasım Pazar günü Anadolu Efes'i konuk ettiği mücadeleyi 86-72 kazanarak yedinci maçında altıncı galibiyetini aldı. Arturs Zagars 19, Nicolo Melli 14, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin IV takımla idmanlara başladı. Sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Devon Hall'un ise tedavileri sürüyor.