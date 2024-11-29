Fenerbahçe'nin konuğu Olimpia Milano

THY EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan yayımlanacak.Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 20 Kasım Çarşamba günü Virtus Segafredo Bologna'ya konuk oldu ve rakibini 82-86 ile geçti. Bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 21, Nigel Hayes-Davis 19, Bonzie Colson 18 sayı üretti.Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 17 Kasım Pazar günü Anadolu Efes'i konuk ettiği mücadeleyi 86-72 kazanarak yedinci maçında altıncı galibiyetini aldı. Arturs Zagars 19, Nicolo Melli 14, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti.Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin IV takımla idmanlara başladı. Sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Devon Hall'un ise tedavileri sürüyor.