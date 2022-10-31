Fenerbahçe'nin keskin nişancısı; İrfan Can Kahveci

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği mücadelede 1 gol atan İrfan Can Kahveci, yine ceza sahası dışından gol atmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin keskin nişancısı; İrfan Can Kahveci
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31 Ekim 2022 00:15
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında ceza sahası dışından bir gole daha imza attı.

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan İrfan Can, sarı-lacivertli formayla bu sezon Avrupa'da 3 gole imza atmıştı.

Ligde de İstanbulspor karşısında takımının 2. golünü kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu kulvarda da gol sayısını 3'e yükseltti.

Öte yandan İrfan Can, ligde ve Avrupa'da attığı son 3 golü de ceza sahası dışından gerçekleştirdi.

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