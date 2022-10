Fenerbahçe'nin keskin nişancısı; İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5-2 kazanılan İstanbulspor maçında ceza sahası dışından bir gole daha imza attı.



Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan İrfan Can, sarı-lacivertli formayla bu sezon Avrupa'da 3 gole imza atmıştı.



Ligde de İstanbulspor karşısında takımının 2. golünü kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu kulvarda da gol sayısını 3'e yükseltti.



Öte yandan İrfan Can, ligde ve Avrupa'da attığı son 3 golü de ceza sahası dışından gerçekleştirdi.





