Fenerbahçe'nin hedefindeki Timo Werner'den transfer kararı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden olan Timo Werner, transfer kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin hedefindeki Timo Werner'den transfer kararı!
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26 Kasım 2023 15:17
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Timo Werner ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timor Werner'i kadrosuna katmak istiyordu. Yazın yıldız oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Werner'den hala vazgeçmedi.

Alman santrfor hakkında konuşan RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, Timo Werner'in ayrılığına onay vermişti. Bu açıklamalar sonrasında Werner flaş bir karar aldı.

WERNER'DEN TRANSFER KARARI

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Timor Werner, RB Leipzig'den ayrılmak istemiyor.

TEK İLGİLENEN FENERBAHÇE DEĞİL

Alman golcü ile Fenerbahçe dışında Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham ve Fulham da ilgileniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Werner'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Tecrübeli santrfor bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Alman golcünün Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.



53 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Stuttgart altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2016'da 23 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tutmuştu. 2020'de Chelsea, Liverpool ile girdiği yarışı kazandı ve Werner'i 53 milyon Euro'ya transfer etti. Ancak İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2022'de 20 milyon Euro'ya Leipzig'e geri döndü. Werner, 57 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 24 gol atıp, 6 asist yaptı.  

 
 

 

 

 

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