Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyenile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timor Werner'i kadrosuna katmak istiyordu. Yazın yıldız oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi. Ocak ayı için çalışmalarını sürdürenAlman santrfor hakkında konuşan RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, Timo Werner'in ayrılığına onay vermişti. Bu açıklamalar sonrasında Werner flaş bir karar aldı.Almanya'dan Bild'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde olanAlman golcü ile Fenerbahçe dışında Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham ve Fulham da ilgileniyor.Werner'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Tecrübeli santrfor bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Alman golcünün Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.Stuttgart altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2016'da 23 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tutmuştu. 2020'de Chelsea, Liverpool ile girdiği yarışı kazandı ve Werner'i 53 milyon Euro'ya transfer etti. Ancak İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2022'de 20 milyon Euro'ya Leipzig'e geri döndü. Werner, 57 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 24 gol atıp, 6 asist yaptı.