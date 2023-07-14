Fenerbahçe'nin hedefi Anderson

Fenerbahçe, Lazio forması giyen sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson'un transferiyle ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin hedefi Anderson
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14 Temmuz 2023 22:00
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler için son iddia Brezilya'dan geldi.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Lazio forması giyen sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson ile ilgilendiği belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Brezilyalı futbolcuya ayrıca Al Ittihad, Al Ahli ve Al Shabab gibi takımların da ilgisinin olduğu vurgulandı.

4 takımın, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalmasının beklendiği aktarıldı.

LAZIO YENİ SÖZLEŞME PLANLIYOR

Lazio'nun ise Anderson'un ayrılığı konusunda katı bir tavır sergileyebileceği kaydedildi. İtalyan ekibinin, Anderson ile sözleşme uzatmak istediği öne sürüldü.

2021 yılından bu yana Lazio forması giyen Felipe Anderson'un kulübüyle olan sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.

FELIPE ANDERSON KİMDİR?

Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson, Avrupa kariyerinde Lazio, West Ham United ve Porto gibi takımların formasını giydi.

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