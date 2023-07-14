de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler için son iddia Brezilya'dan geldi.TNT Sports'ta yer alan habere göre,'nin,forması giyen sağ kanat oyuncusuile ilgilendiği belirtildi.Brezilyalı futbolcuya ayrıca Al Ittihad, Al Ahli ve Al Shabab gibi takımların da ilgisinin olduğu vurgulandı.4 takımın, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalmasının beklendiği aktarıldı.Lazio'nun ise Anderson'un ayrılığı konusunda katı bir tavır sergileyebileceği kaydedildi. İtalyan ekibinin, Anderson ile sözleşme uzatmak istediği öne sürüldü.2021 yılından bu yana Lazio forması giyen Felipe Anderson'un kulübüyle olan sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.Santos altyapısından yetişen Felipe Anderson, Avrupa kariyerinde Lazio, West Ham United ve Porto gibi takımların formasını giydi.