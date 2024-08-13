Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı
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13 Ağustos 2024 23:06
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı-lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti böylece 16 yıla çıkmış oldu.

Son olarak 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı.

Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Sarı-lacivertliler, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.

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