Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda sarı-lacivertlilerin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.
Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.
1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu.
Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.
