Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23.haftasında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyesi'ne konuk oldu.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1 kazandı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Buse Cilkiz, Strunjak, Meryem Boz, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Dicle Babat, Melissa Vargas, Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Safranova, Stysiak, Meliha Diken)
Setler: 25-22, 16-25, 17-25, 11-25
Süre: 102 dakika (29, 25, 27, 21)
Fenerbahçe Medicana, deplasmanda hata yapmadı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23.haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.
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28 Şubat 2025 16:29
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23.haftasında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyesi'ne konuk oldu.
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