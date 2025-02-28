Fenerbahçe Medicana, deplasmanda hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23.haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, deplasmanda hata yapmadı
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28 Şubat 2025 16:29

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23.haftasında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyesi'ne konuk oldu. 

Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1 kazandı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Buse Cilkiz, Strunjak, Meryem Boz, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Dicle Babat, Melissa Vargas, Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Safranova, Stysiak, Meliha Diken)

Setler: 25-22, 16-25, 17-25, 11-25

Süre: 102 dakika (29, 25, 27, 21)

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