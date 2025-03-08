Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip: 8'de 8

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 25'inci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip: 8'de 8
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08 Mart 2025 17:34
Son güncelleme 08 Mart 2025 17:38
SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 25'inci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma ile karşılaştı.

İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-2 kazandı. 

Üst üste 8. kez kazanan Fenerbahçe Medicana, ligde 17. galibiyetini aldı.
 Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Muhammet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Arda Kara, Oğuz Karababa)

Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 18-25, 23-25, 25-23, 25-20, 9-15

Süre: 133 dakika


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