Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip: 8'de 8

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi 25'inci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma ile karşılaştı.
İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-2 kazandı.
Üst üste 8. kez kazanan Fenerbahçe Medicana, ligde 17. galibiyetini aldı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Muhammet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Arda Kara, Oğuz Karababa)
Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 18-25, 23-25, 25-23, 25-20, 9-15
Süre: 133 dakika
İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-2 kazandı.
Üst üste 8. kez kazanan Fenerbahçe Medicana, ligde 17. galibiyetini aldı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Muhammet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Arda Kara, Oğuz Karababa)
Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Mert Cuci, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 18-25, 23-25, 25-23, 25-20, 9-15
Süre: 133 dakika
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