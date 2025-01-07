Fenerbahçe Medicana, Cizre'ye set vermedi

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi 15. hafta maçında Rams Global Cizre Belediyesi'ne konuk oldu.
16-25, 17-25, 18-25 setler sonunda maçtan 3-0 galip ayrılan sarı lacivertliler, ligdeki dokuzuncu galibiyetine imza attı.
Develi Belediyesi'nin ligden çekilmesiyle gelecek haftayı bay geçecek Fenerbahçe Medicana, 15 Ocak Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Helios Grizzlys Giesen'i konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Salon: Cizre 100.Yıl
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Demiröz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 17-25, 18-25
Süre: 76 dakika (23, 31, 22)
16-25, 17-25, 18-25 setler sonunda maçtan 3-0 galip ayrılan sarı lacivertliler, ligdeki dokuzuncu galibiyetine imza attı.
Develi Belediyesi'nin ligden çekilmesiyle gelecek haftayı bay geçecek Fenerbahçe Medicana, 15 Ocak Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Helios Grizzlys Giesen'i konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Salon: Cizre 100.Yıl
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Demiröz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 17-25, 18-25
Süre: 76 dakika (23, 31, 22)