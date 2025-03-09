Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyesi'ne set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Bahçelievler Belediyesi ile karşı karşıya geldi.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyesi'ni 25-18, 25-20, 25-17'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve 66 puanla liderliğini sürdürdü.



Bahçelievler Belediyesi ise ligde çıktığı son 10 maçtaki 8. yenilgisini aldı ve 26 puanla 8. sırada bulunuyor.



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