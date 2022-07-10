Fenerbahçe, Manchester Cityli yıldızı istiyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus önderliğinde bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya yıldız futbolcular için temaslarını sürdürürken gündeme ise flaş bir iddia geldi.



CITYLİ YILDIZ F.BAHÇE'YE



ABD basını, Fenerbahçe'nin Manchester City'nin genç oyuncusunun peşinde olduğunu yazdı. Yardbarker sitesinin iddiasına göre; Manchester City, genç oyuncusu Yan Couto'nun gelişimi için planlamasını sürdürüyor.



Geçtiğimiz 2 sezonu İspanya'da Girona forması ve Portekiz'de Braga formasıyla geçiren 20 yaşındaki oyuncu henüz City'de forma giyebilecek seviyede değil. Brezilyalı futbolcunun İngiliz devinin planlaması doğrultusunda bu sezon da kiralanması bekleniyor.



TALİBİ ÇOK



ABD basını, 2022 Altın Çocuk ödülüne aday gösterilen tek Brezilyalı oyuncu olan Couto için flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin genç futbolcunun kiralanması için devrede olduğu ifade edildi. Öte yandan verilen bilgilerin ışığında sarı lacivertlilerin çok önemli rakipleri bulunuyor.



İlk olarak Marsilya'nın devrede olduğu ancak Fransız ekibinin uzun vadede bir anlaşma talep ettiği oysa ki City'nin bir yıllık kiralamayı göz önünde bulundurması sebebiyle Marsilya'nın şansının az olduğu da eklendi. Fenerbahçe'nin genç sağ bek için diğer rakipleriyle Yunanistan'dan Olympiakos ve İsviçre'den Basel. Öte yandan eski takımı Girona ve Championship ekibi Hull City'nin de devrede olduğu kaydedildi. City'nin oyuncunun geleceği için en iyi seçeneğe karar vereceği de ifade edildi.



6 MİLYON EURO ÖDENDİ



Hali hazırda sağ bek mevkisi için Osayi Samuel'i kadrosunda bulunduran Kanarya, Ya Couto'yu da transfer ederse Nazım Sangare ile birlikte o bölgeyi kapatabilir.20 yaşındaki genç sağ bek, 2020 yılında Coritiba'dan Manchester City'ye 6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



Öte yandan geçtiğimiz sezonu Braga'da geçiren Sambacı, Portekiz Ligi'nde 28 maça çıktı. 1 gol ve 3 asist üretti.





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