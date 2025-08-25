Fenerbahçe maçına Slavko Vincic

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.
Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.
Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.
Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak.
Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.
Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.
