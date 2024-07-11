Fenerbahçe maçına Portekizli hakem!

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı maçta Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe maçına Portekizli hakem!
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11 Temmuz 2024 13:09
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 13:14
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda Lugano ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

Fenerbahçe ile Lugano arasındaki maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçta 23 Temmuz'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Tiago Martins, daha önce Türkiye'nin iki maçında düdük çaldı.

A Milli Futbol Takımı, Martins'in yönettiği maçta 9 Kasım 2017'de hazırlık maçında Romanya'ya 2-0 kaybetti.

U21 Milli Takımı ise yine hazırlık maçında 2016 yılında Slovakya'ya 5-0 kaybetti.

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