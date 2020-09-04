Fenerbahçe, Lapena ile 3 yıl daha devam dedi!

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Lapena ile 3 yıl daha devam dedi!
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04 Eylül 2020 16:02
Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Victor Lapena'nın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi'nin en iyi koçu Victor Lapena, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Avrupa Ligi'nin en iyi koçu seçilen Victor Lapena ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!" ifadeleri kullanıldı. 



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