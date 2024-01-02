Ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, stoper ve orta saha harekatına hız verdi.
Uzun süredir Milan'ın 30 yaşındaki Boşnak orta sahası Rade Krunic'le temasta olan Sarı Lacivertliler, ikinci yarı için bu takviyeyi gerçekleştirmek istiyor.
MILAN, BOYUN EĞECEK
Yaz döneminde 10 milyon euroya bitmeyen Krunic, 6-7 milyon seviyelerine tamamlanacak. Oyuncuyu bırakmayan ancak sonrasında faydalanmayan İtalyan ekibi, Kanarya'nın şartlarına boyun eğecek...
KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYOR
Bu sezon sakatlıklardan dolayı stoper hattında büyük problemlerle boğuşan Fenerbahçe, bu bölgeye garanti bir isim getirmek istiyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'le yol ayrımına gelen Stefan Savic, Sarı-Lacivertliler ile prensipte anlaşmaya vardı. Mukavelesi Haziran 2024'te bitecek 32 yaşındaki Karadağlı stoper, takımından kolaylık bekliyor. Öte yandan Çağlar'ı da kadrosunda barındıran Madrid ekibi, bütçeyi rahatlatmak için bazı isimlerin ayrılığına müsaade edecek.
"KÜÇÜK YUGOSLAVYA'YI KURUYOR"
Öte yandan Bosna Hersek basını, Balkan kökenli oyuncuları tercih eden Fenerbahçe için "Küçük Yugoslavya" benzetmesini yaptı.
Boşnak basını, Sarı-Lacivertliler için "Dominik Livakovic, Dusan Tadic, Miha Zajc, Edin Dzeko gibi isimleri kadrosunda barındıran F.Bahçe, 'Küçük Yugoslavya'yı oluşturuyor. Kanarya, orta sahaya Milan'dan Boşnak Krunic'i, stopere ise Atletico Madrid'den Karadağlı yıldız Savic'i getiriyor." ifadelerini kullandı.
Uzun süredir Milan'ın 30 yaşındaki Boşnak orta sahası Rade Krunic'le temasta olan Sarı Lacivertliler, ikinci yarı için bu takviyeyi gerçekleştirmek istiyor.
MILAN, BOYUN EĞECEK
Yaz döneminde 10 milyon euroya bitmeyen Krunic, 6-7 milyon seviyelerine tamamlanacak. Oyuncuyu bırakmayan ancak sonrasında faydalanmayan İtalyan ekibi, Kanarya'nın şartlarına boyun eğecek...
KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYOR
Bu sezon sakatlıklardan dolayı stoper hattında büyük problemlerle boğuşan Fenerbahçe, bu bölgeye garanti bir isim getirmek istiyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'le yol ayrımına gelen Stefan Savic, Sarı-Lacivertliler ile prensipte anlaşmaya vardı. Mukavelesi Haziran 2024'te bitecek 32 yaşındaki Karadağlı stoper, takımından kolaylık bekliyor. Öte yandan Çağlar'ı da kadrosunda barındıran Madrid ekibi, bütçeyi rahatlatmak için bazı isimlerin ayrılığına müsaade edecek.
"KÜÇÜK YUGOSLAVYA'YI KURUYOR"
Öte yandan Bosna Hersek basını, Balkan kökenli oyuncuları tercih eden Fenerbahçe için "Küçük Yugoslavya" benzetmesini yaptı.
Boşnak basını, Sarı-Lacivertliler için "Dominik Livakovic, Dusan Tadic, Miha Zajc, Edin Dzeko gibi isimleri kadrosunda barındıran F.Bahçe, 'Küçük Yugoslavya'yı oluşturuyor. Kanarya, orta sahaya Milan'dan Boşnak Krunic'i, stopere ise Atletico Madrid'den Karadağlı yıldız Savic'i getiriyor." ifadelerini kullandı.