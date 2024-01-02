Aradöneminin açılmasına sayılı günler kala, stoper ve orta saha harekatına hız verdi.Uzun süredir Milan'ın 30 yaşındaki Boşnak orta sahası'le temasta olan Sarı Lacivertliler, ikinci yarı için bu takviyeyi gerçekleştirmek istiyor.Yaz döneminde 10 milyon euroya bitmeyen Krunic, 6-7 milyon seviyelerine tamamlanacak. Oyuncuyu bırakmayan ancak sonrasında faydalanmayan İtalyan ekibi, Kanarya'nın şartlarına boyun eğecek...Bu sezon sakatlıklardan dolayı stoper hattında büyük problemlerle boğuşan Fenerbahçe, bu bölgeye garanti bir isim getirmek istiyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'le yol ayrımına gelen Stefan Savic, Sarı-Lacivertliler ile prensipte anlaşmaya vardı. Mukavelesi Haziran 2024'te bitecek 32 yaşındaki Karadağlı stoper, takımından kolaylık bekliyor. Öte yandan Çağlar'ı da kadrosunda barındıran Madrid ekibi, bütçeyi rahatlatmak için bazı isimlerin ayrılığına müsaade edecek.Öte yandan Bosna Hersek basını, Balkan kökenli oyuncuları tercih eden Fenerbahçe içinbenzetmesini yaptı.Boşnak basını, Sarı-Lacivertliler içinifadelerini kullandı.