Fenerbahçe, Kolasinac için Arsenal'i bekliyor

Fenerbahçe, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı Boşnak yıldız Sead Kolasinac için girişimlerde bulunuyor

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Fenerbahçe, Kolasinac için Arsenal'i bekliyor
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07 Ağustos 2021 12:29
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken kadro dışı bırakılan futbolcular sonrası transferde hareketli günler yaşanıyor. F.Bahçe, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı Boşnak yıldız Sead Kolasinac ile prensipte anlaştı.

3 yıllık teklifi kabul eden Kolasinac'ın ikna olmasında Mesut Özil'in de önemli pay sahibi olduğu belirlendi.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin resmi imzaları atmasının önünde bir engel var. Kanarya, öncelikle Arsenal'la 1 yıl sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalmasını bekleyecek. Yönetim, İngiliz kulübüyle fesih görüşmeleri yapan Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe, Mesut ile el sıkışmış, dünyaca ünlü yıldızın Arsenal'le anlaşıp ayrılmasının ardından imzayı attırmıştı. 


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