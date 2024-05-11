Fenerbahçe - Kayserispor randevusunda 46. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 46. randevuda. İki takım arasında daha önce oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28'e 8'lik üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Kayserispor randevusunda 46. maç
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11 Mayıs 2024 14:01
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KADIKÖY'DE 23. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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