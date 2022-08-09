Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.



Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 19. dakikada penaltıdan Enner Valencia, 45+2. dakikada Enner Valencia ve 90+3. dakikada Mergim Berisha'dan geldi. Ümraniyespor'un golleri ise 29. dakikada Tomislav Glumac, 67. dakikada Valentin Gheorghe ve 72. dakikada penaltıdan Antomio Mrsic'ten geldi.



Bu sonucun ardından iki takım da lige bir puanla başladı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK



Ümraniyespor takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Slovacko maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada sakatlığı geçen kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, son maçta görev verdiği Osayi-Samuel'in yerine, Brezilyalı yeni transfer Luan Peres'i ilk kez kadroya aldı. Peres sol bekte görev alırken, bir önceki maçın kadrosunda da yer alan Ferdi Kadıoğlu ise maça sağ bek olarak başladı.



Slovacko maçında forma giyen Zajc'ın yerinde Rossi'ye görev veren deneyimli hoca, ileride King'i oynattı.



HangiKredi Ümraniyespor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise sağda Emre Mor'u, ortada Lincoln Henrique'yi ve solda Rossi'yi sahaya sürdü.



Jesus, gol yollarında da ise ikili forvet olarak King ve Enner Valencia'ya şans verdi.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Miguel Crespo, Osayi-Samuel, Zajc, Mauricio Lemos ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.



YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞTU



Fenerbahçe'de yeni transferler Gustavo Henrique, Luan Peres, King, Lincoln Henrique, Arao ve Emre Mor ilk kez lig maçında sarı-lacivertli taraftarla Kadıköy'de buluştu.



Yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve Alioski'ye kadroda yer verilmedi.



Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare yer almadı.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU



Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.



Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.



FENERBAHÇE, PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen ortada top Geraldo'nun eline çarptı. Pozisyonu inceleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.



GLUMAC EŞİTLİĞİ GETİRDİ



Golden sonra Ümraniyespor, ataklarını sıklaştırırken, gol de geldi. İstanbul temsilcisinde 29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Tomislav Glumac takımına eşitliği getirdi.



İLK YARIDA SON SÖZÜ VALENCIA SÖYLEDİ



Karşılaşmanın ilk yarısındaki son gol yine Enner Valencia'dan geldi. 45+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rossi topla buluştu ve arka direkteki Valencia'yı gördü. Ekvadorlu futbolcu, müsait pozisyonda hata yapmadı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.



İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.



3 DAKİKADA GOLÜ ATTI



Ümraniyespor'da 64. dakikada Onur Ayık ve Emre Nefiz ile birlikte oyuna dahil olan Valentin Gheorghe, 67'de skoru 2-2'ye getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla kaleci Altay'ı mağlup etti.



BU KEZ ÜMRANİYESPOR PENALTI KAZANDI



Karşılaşmanın 70. dakikasında bu kez Ümraniyespor penaltı kazandı. Onur Ayık'ın Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ceza sahası dışında olduğu şeklinde itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Penaltıda topun başına geçen Antonio Mrsic, hata yapmadı 73. dakikada takımını maçta ilk kez öne geçirdi.



UZATMALARDA BERISHA SAHNEDE



Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında sahneye Mergim Berisha çıktı. Zajc'ın pasıyla ceza sahasında topu alan Alman golcü topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-3 olarak tayin etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.



16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.



19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.



28. dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.



29. dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.



45+3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia, Emre Mor'u buldu. Emre Mor'un sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü, savunma oyuncuları topu uzaklaştırıldı.



67. dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kazanılan korneri Oğuz Gürbulak, ceza sahası dışında sağ köşede bekleyen takım arkadaşı Gheorghe'ya pas olarak kullandı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2.



70. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonla ilgili VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika sürdü ve hakem penaltının kullanılmasını istedi.



73. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçen Mrsic, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.



87. dakikada Bruma'nın sol çizgiden ortaladığı topla sağ önde bulaşan Serdar Dursun'un göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla çektiği şutta top, kalecinin ellerinde kaldı.



90+3. dakikada bu kez Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahasında penaltı noktasında topla buluşan Zajc'ın dönerek önüne aldığı topa burada bekleyen Berisha vurdu. Bu oyuncunun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.



Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.



Stat: Ülker



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao (Dk. 46 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 63 Bruma), Rossi (Dk. 74 Serdar Dursun), Lincoln Henrique, King (Dk. 74 Berisha), Valencia (Dk. 63 Zajc)



HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu (Dk. 88 Fatih Şanlıtürk), Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Mrsic (Dk. 79 Sackey), Durel Avounou (Dk. 64 Emre Nefiz), Del Valle (Dk. 64 Gheorghe), Bettaieb



Goller: Dk. 19 (penaltıdan), Dk. 45+3 Valencia, Dk. 90+2 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 29 Glumac, Dk. 67 Gheorghe, Dk. 73 Mrsic (penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 12 Arao, Dk. 22 Valencia, Dk. 70 Luan Peres, Dk. 76 Lincoln Henrique, Dk. 77 Gustavo Henrique, Dk. 83 Berisha, Dk. 90+5 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 41 Bettaieb, Dk. 76 Emre Nefiz (HangiKredi Ümraniyespor)





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